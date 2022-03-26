عبد الله مسفر يقدم وصفة عبور «الأبيض» موقعة «شمشون»

المصدر: دبي- العوضي النمر

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48 ساعة ترسم مستقبل «الأبيض» في مشوار مونديال 2022، فعبور محطة شمشون الكوري بنجاح يمنحه بطاقة ملحق المونديال وملاقاة استراليا، والعكس يضع المنتخب خارج الصورة، بخروج مرير من تصفيات آسيا المونديالية وبدء صفحة جديدة من التخبط وعدم الاستقرار، والتجمد عند نقطة الوصول لكأس العالم مرة واحدة وتحديداً «إيطاليا 1990»،والكرة حالياً في ملعب الجهاز الفني واللاعبين للتمسك بالفرصة والقتال عليها لإسعاد الجماهير التي تنتظر عبور «الأبيض» كل المحطات الصعبة المقبلة والمشاركة في مونديال 2022 بعد غياب 32 عاماً، ولأنه لا مستحيل في كرة القدم، في ظل الروح القتالية والرغبة القوية في تحقيق الانتصار.

تخطيط

ويقدم الدكتور عبدالله مسفر مدرب المنتخب الوطني الأسبق وصفة تحمل خبرة سنوات طويلة من الخبرة لكي يجتاز «الأبيض» عقبة شمشون الكوري يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النصر، وأشار في البداية أنه لا يوجد في عالم الكرة مستحيل، طالما هناك تخطيط إداري جيد، وخطة فنية مناسبة ورغبة قوية من اللاعبين في تحقيق الفوز وكتابة تاريخ جديد لكرة الإمارات، وقال: الفريق الكوري قوي ويحتل صدارة المجموعة ولابد أن نحسن الاستعداد له، وأن تكون لدينا عزيمة قوية لتحقيق الفوز، وتصحيح أخطاء وسلبيات المباراة الماضية واختيار العناصر الجيدة التي تحقق الإضافة المرجوة مع خطة لعب تناسب قدرات وإمكانات لاعبينا.

ضغط

وأضاف: لابد من الاهتمام بعدم منح الفرصة أمام الفريق الكوري لاختراق دفاعنا وتسجيل اية أهداف، من خلال الضغط على لاعبيه من نصف الملعب، وأن تكون لدينا الأفضلية في منطقة المناورات «خط الوسط» واللعب المباشر وتمرير الكرة للأمام دون اللجوء للكرات العرضة الاستعراضية، واللعب القصير مع الاختراق المباشر، مع تعزيز الشق الهجومي وحسن استغلال انصاف الفرص لأنها ستكون قليلة في مثل تلك المباريات.

وينصح الدكتور عبد الله مسفر الجهاز الفني بضرورة مراعاة اختيار اللاعبين الفاعلين الذين يشكلون الإضافة للفريق، وقال: لن نتحدث عن طريقة اللعب لأنها من صلاحيات وقناعات الجهاز الفني، ونؤكد ضرورة الحرص على اختيار قلبي الدفاع من أصحاب الخبرة لأن دورهم في المباراة المقبلة، مهم، مع ضرورة التهيئة الجيدة للاعبين وطي صفحة مباراة العراق بكل ما تحمله مع الاستفادة من دروسها.

استعدادات

من جهة أخرى يواصل منتخبنا استعادته اليومية منذ الوصول من الرياض، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين الذين خاضوا المباراة راحة مع تجهيزهم عبر صالة الجيمانزيوم، وبدأت أمس التحضيرات الجادة للمباراة، حيث تدرب الفريق بشكل مكتمل الصفوف باستثناء طحنون الزعابي الذي لايزال مريضاً، وتتحدد مشاركته من عدمه في المباراة المقبلة خلال الساعات المقبلة، كما يغيب المهاجم علي مبخوت بسبب البطاقات الصفراء، فيما يعود عبد الله رمضان بعد انتهاء إيقافه، مما يدعم خط الوسط.

وتابع المدرب أروابارينا شريط مباراة«الأبيض» مع كوريا الجنوبية في الدور الأول لمتابعة مواطن القوة والضعف بالفريق ومن المتوقع أن تشهد المباراة بعض التغييرات في التشكيلة فيما بدأ الجهاز الإداري التهيئة المعنوية للاعبين ورفع معنوياتهم وطالبتم بالتمسك بالفرصة الأخيرة للتأهل.

وصول

من جهة أخرى وصل المنتخب السوري إلى دبي، استعداداً لمواجهة العراق الثلاثاء، ومن المتوقع مشاركة محمود المواس، محترف الشرطة العراقي، بعد غيابه عن مباراة لبنان للإيقاف، كما يصل منتخب العراق اليوم.

ويتذيل منتخب سوريا، جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، مقابل 8 نقاط للعراق الرابع.

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