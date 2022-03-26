محمد عبد الله يدير مباريات تصفيات أوقيانوسيا «المونديالية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الإماراتي الدولي محمد عبدالله ضمن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباريات تصفيات قارة أوقيانوسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وكان الدولي محمد عبدالله أدار أول من أمس مباراة منتخبي الصين والسعودية باستاد الشارقة، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكلف الاتحاد القاري مُقّيم الحكام الآسيوي خالد الدوخي لتقييم طاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة منتخبي اليابان وفيتنام في التصفيات ذاتها، والمقررة 29 الجاري في مدينة سيتاما اليابانية.

من جهة أخرى، رشحت لجنة وإدارة الحكام في اتحاد الكرة كلاً من: سيف نبيل، وبدر بجمهور، وعبدالله المازمي من حكام كرة القدم (الصف الثاني) للمشاركة في برنامج تطوير المدربين والحكام، الذي يُنظمه المجلس الأولمبي الآسيوي، وتستضيفه دولة الكويت في الفترة من 26 الجاري إلى 1 أبريل المقبل، ويناقش البرنامج فلسفة قواعد التحكيم في كرة القدم، والإشارات الرسمية المستخدمة في التواصل بين طاقم التحكيم خلال المباراة، إضافة إلى مناقشة عامة تتعلق بالتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون اللعبة أخيراً وأهم الحالات التحكيمية.

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