البطائح والعربي صراع «وصافة الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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تتركز الأنظار اليوم على مباراة البطائح والعربي في انطلاقة الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم التي تعتبر قمة ساخنة، في صراع وصافة «الهواة»، ويدخل البطائح «الثالث بـ 52 نقطة» اللقاء بمعنويات فوزه الأخير على دبا الحصن، أما العربي الوصيف «53 نقطة» فتعرض لهزيمتين على التوالي أمام دبا الحصن وحتا وخسر 6 نقاط مهمة في مشواره نحو «المحترفين»، ويدخل محمد جالبوت مدرب العربي المباراة بهدف التعويض لكنه يفتقد جهود الرباعي راشد عيسى وشهاب لشكري وراشد لاهي إلى جانب البرازيلي باولينيو فيما يخوض البطائح بقيادة طارق الحضيري المباراة بصفوف مكتملة.

وتقام مباراتان أخريان في اليوم الأول للجولة، ويلعب دبا الحصن مع الرمس، والتعاون مع سيتي.

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