إعادة مباراتين في دور الثمانية لكأس الطائرة

المصدر: (دبي ـ إيهاب زهدي)

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قرر اتحاد الكرة الطائرة، إعادة مباراتي عجمان مع بني ياس، وحتا مع الوصل، في دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، وإقامتهما غداً، بصالتي شباب الأهلي وعجمان على الترتيب. جاء القرار بعد قبول شكوى ناديي بني ياس والوصل، شكلاً وموضوعاً على نتيجة المواجهتين اللتين فاز فيهما عجمان وحتا الأربعاء الماضي، بنتيجة 3 - 2، وتم قبول الشكوى، بعد التأكد من خطأ في تسجيل النقاط لمصلحة الفائزين.

ووفقاً للقرار، سيتم تأجيل مباراتي الدور قبل النهائي، والذي كان مقرراً غداً، انتظاراً لما تسفر عنه نتيجة المباراتين المعادتين، وسيلعب في المربع الذهبي، شباب الأهلي مع الفائز من بني ياس وعجمان، والنصر مع الفائز من حتا والوصل.

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