«الأولمبي» يواجه أوزبكستان بالبطولة الدولية اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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يلتقي في السادسة من مساء اليوم بإستاد العوير، منتخبنا الأولمبي وأوزبكستان، بالجولة الثانية للبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي يُنظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع «IAST SPORTS»، ويلتقي في الجولة، قطر مع اليابان، العراق مع السعودية، الصين مع تايلاند، وكرواتيا مع فيتنام، وتختتم البطولة 29 الجاري.

وشهدت الجولة الأولى للبطولة، فوز منتخبنا على الصين 1 - 0، والسعودية على أوزبكستان 2 - 0، واليابان على منتخب كرواتيا للشباب 1 - 0، وقطر على تايلاند 1 - 0، وتعادل العراق وفيتنام سلبياً.

وتدخل المشاركة الحالية في البطولة الودية ضمن تحضيرات 9 منتخبات لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في أوزبكستان، من 1 إلى 19 يونيو المقبل، ووضعت قرعة البطولة منتخبنا الأولمبي، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات السعودية واليابان وطاجيكستان.

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