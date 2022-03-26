الجهات الراعية شركاء التميّز والعطاء

المصدر: دبي - علي الظاهري

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نجاحات كبيرة حققها كأس دبي العالمي منذ انطلاقته في العام 1996 في مضمار ند الشبا وحتى انتقاله إلى درة المضامير «ميدان»، ولا يزال الحدث العالمي يواصل ريادته على الخارطة الدولية في ظل استقطابه نخبة خيول العالم، مما ساهم في تعزيز ارتباطه بكبرى الشركات والجهات الراعية له على مدى السنوات الماضية وانضمام شركاء جدد في مسيرة التميز والنجاح.

أمسية الأحلام والملايين تضم كوكبة من الجهات العالمية الرائدة في مقدمتها طيران الإمارات الناقلة العالمية التي ارتبط اسمها بدرة الكؤوس كأس دبي العالمي والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، فضلاً عن ارتباط طيران الإمارات بالعديد من الأحداث والسباقات في عالم رياضة الفروسية، إلى جانب رعاية أقوى الفرق فريق جودلفين الذي حقق العديد من الألقاب والانتصارات في مختلف المضامير العالمية.

علاقة وثيقة

كما تعتبر موانئ دبي العالمية من أبرز الرعاة الذين تربطهم علاقة وثيقة بالأمسية العالمية على مدار أكثر من عقد من الزمان، حيث ترعى أحد أبرز الأشواط، وهو سباق دبي تيرف للفئة الأولى والذي تبلغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار.

وترحب النسخة 26 لكأس دبي العالمي، بانضمام أتلانتس دبي ضمن الرعاة الجدد، حيث ترعى سباق «جولدن شاهين» للفئة الأولى أحد الأشواط المثيرة على الأرضية الرملية والبالغة قيمة جوائزه المالية مليوني دولار.

كما تشهد النسخة الحالية وجود شركة «إثراء» ضمن قائمة الرعاة الجدد في أحد الأشواط المثيرة التي ينتظرها عشاق الخيول العربية الأصيلة وهو شوط كحيلة كلاسيك، والذي درجت العادة أن تفتتح الأمسية فعالياتها عبر هذا الشوط المميز.

رعاية متواصلة

وتعتبر «مبادلة» من أبرز الجهات المتواجدة سنوياً ضمن الرعاة، حيث ترعى هذا العام شوطاً يضم مواجهة ساخنة بين خيول الثلاث سنوات على لقب «ديربي الإمارات» للفئة الثانية، والذي خصصت له جوائز مالية بقيمة مليون دولار.

ورسخت «لونجين» اسمها في مضمار ميدان عبر رعاية سباق «شيماء كلاسيك» للفئة الأولى والذي تتنافس فيه الخيول على جوائز مالية مقدارها 6 ملايين دولار.

وتواصل «عزيزي للتطوير» حضورها في الأمسية من خلال رعاية شوط «القوز للسرعة» للفئة الأولى وجائزته المالية بمقدار مليون ونصف المليون درهم، كما تضم قائمة الرعاة في الأمسية العالمية «نخيل» التي ترعى شوط «جودلفين مايل» للفئة الثانية البالغة قيمة جائزته المالية مليون دولار. وترعى «الطاير للسيارات» السباق الأطول في الأمسية «كأس دبي الذهبي» للفئة الثانية لمسافة 3200 متر، حيث يرتبط اسم الطاير للسيارات بالعديد من السباقات، سواء في سباقات الخيل أو سباقات القدرة والتحمل.

فعاليات مصاحبة

وارتبط اسم شركات وجهات أخرى في رعاية الأحداث ومن بينها مزاد دبي الاستعراضي «بريز اب» برعاية «إعمار» والذي شهد إقبالاً واسعاً من قبل أشهر الملاك ومربي الخيول، إضافة إلى مجموعة الحبتور التي حرصت على رعاية حفل استقبال كأس دبي العالمي، والذي احتضنته حديقة برج خليفة في داون تاون دبي ضمن الفعاليات المصاحبة للكأس .

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