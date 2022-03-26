خالد عيسى..«أخطبوط» متعدد المهام

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يحظى حارس العين الدولى خالد عيسى (33 عاماً) بحب كبير من قبل جماهير العين التي أطلقت عليه أكثر من لقب مثل (الأخطبوط) و(جبل حفيت)، ومنذ تألقه في مونديال العالم للأندية الإمارات 2018 وقبل ذلك ظل نغمة محببة وأنشودة جميلة في مدرجات الجمهور العيناوي إذ كان له نصيب وافر في جميع الإنجازات التي حققها الفريق البنفسجي خلال 8 أعوام ونصف العام.

حيث توج مع الفريق بعدد 6 ألقاب منها لقبان دوري الخليج العربي 2015 و2018، ومثلهما كأس صاحب السمو رئيس الدولة عامي 2014 و2018، وكأس السوبر الإماراتي 2015، وكأس الصداقة المغربي في العام نفسه، ومن موقعه في حراسة المرمى ظل الحارس الدولي يضطلع بالعديد من الواجبات الحيوية والمهمة في ملعب المباراة.

1 جرعات الثقة:

بتألقه في حراسة المرمى وتصديه لمحاولات المنافسين الخطيرة خصوصاً في لحظات ارتباك الدفاع بسبب تراجع مستوى الفريق ككل، وهو بذلك يمنح زملاءه دافعاً معنوياً ويبث في نفوسهم الثقة والاطمئنان وغالباً تكون النتيجة دخول الفريق في أجواء المباراة بعد اضطراب وتقديم مردود قوي يثمر في النهاية عن تحقيق النتيجة المأمولة.

2 توجيهات القائد:

برغم أن عيسى لم يرتد شارة القائد بصفة أساسية في كثير من المباريات إلا أن دوره في توجيه زملائه وحثهم على مضاعفة الجهود قبل وأثناء جميع المباراة كان واضحاً ومؤثراً في مناسبات عدة كما حدث في نهائي كأس رئيس الدولة أمام الوصل عام 2018 حيث صرح مدرب الفريق وقتها الكرواتي زوران ماميتش.

مؤكداً أن الحارس عيسى لعب دوراً مقدراً في الفوز الذي حققه الفريق وحصل بموجبه على اللقب، بيقظته وتوجيهاته المستمرة، وبث روح الحماس والقتال في نفوس زملائه، وهو عينه ما حدث في مباريات مونديال العالم للأندية حيث قاد الفريق للنهائي عن جدارة واستحقاق، وفي مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام الوحدة المنافس المباشر والتي حسمها الفريق البنفسجي لصالحه بهدف دون رد ليقترب أكثر من اللقب بعد أن وسع الفارق إلى سبع نقاط.

3 صناعة اللعب:

كحالة نادرة في ميادين كرة القدم، لم يكتف الحارس الدولي خالد عيسى، بالتألق بين الخشبات الثلاث لحراسة العرين، ولا بالتوجيهات المستمرة لزملائه، بل تجاوز ذلك لصناعة اللعب والأهداف حيث أسهمت تمريراته الطويلة من موقعه داخل منطقة العمليات الخاصة به في تسجيل أكثر من هدف على غرار تمريرته التي سجل منها لابا كودجو هدف الفوز الغالي في مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام الوحدة، وقبل ذلك في مباراة الوصل، بمسابقة كأس رابطة المحترفين، والجزيرة بالدوري، وسبق له أن فعل ذلك مع المنتخب الوطني عندما مرر كرة سجل منها علي مبخوت، هدف الفوز الثاني في مرمى منتخب ماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022.

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