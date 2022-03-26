طارق الحضيري: البطائح يعمل بصمت

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المدرب الانجليزي من أصل تونسي طارق الحضيري المدير الفني لفريق البطائح في تصريح لـ «البيان الرياضي» أن الفريق يعمل بصمت من أجل الصعود إلى دوري الأضواء، مضيفاً: حظوظ الفرق الخمسة التي تأتي في مقدمة ترتيب دوري الدرجة الأولى تبدو متساوية وتمتلك فرص الصعود لدوري الأضواء والشهرة مع ختام المسابقة لافتاً إلى أن الاحتمالات تبدو مفتوحة لكل من يجتهد للحصول على بطاقتي التأهل، والفرق الخمسة هي بالترتيب دبا الفجيرة، العربي، البطائح، الحمرية، دبا الحصن.

وأكد الحضيري أن الفريق الذي يمتلك لاعبين في قمة الجاهزية، ويرتكبون أقل أخطاء خلال المباريات المقبلة هو من ينجح في نهاية الأمر بتحقيق تطلعات وآمال جماهيره، ولفت إلى أن شعار البطائح هو التركيز، واللاعبون مركزون (برشا برشا) قالها باللهجة التونسية.

مواجهة مهمة

وأضاف الحضيري: أعتقد أن لاعبي الفريق يفكرون في نتائجهم أولاً، ولا يشغلون تفكيرهم بنتائج الفرق المنافسة ونوه إلى أن مباراة العربي في الجولة المقبلة تبدو الأهم والأبرز للبطائح ونسعى بالتأكيد للانقضاض على المركز الثاني وذلك من واقع الأداء الجيد والمستوى الثابت الذي قدمه الفريق خلال مباريات الدور الثاني والذي تمكنا فيه من الحصول على 12 نقطة وحسابياً فإن البطائح يعتبر بطل الإياب والنتائج تؤكد ذلك بعد أن حققنا عدة انتصارات ولم نتعرض لأي هزيمة وتعادلنا مع دبا المتصدر وفريقنا يعتبر النادي الوحيد الذي تمكن من اقتناص أربع نقاط من النواخذة بعد الفوز على المتصدر في الدور الأول والتعادل خلال الإياب.وثمن المدرب الاهتمام الكبير لمجلس إدارة نادي البطائح وتوفيرها لكل سبل النجاح من أجل تحقيق النتائج المأمولة.

تطور هجومي

وأفاد مدرب البطائح أن فريقه تطور بشكل كبير هجومياً في الدور الثاني، وقال البطائح سيواجه العربي وحتا والتعاون والرمس والحمرية وفي اعتقادي أن كل هذه المباريات تعتبر نهائي كؤوس ونسعى لعدم التفريط في أي نقطة مع كامل احترامنا لبقية الفرق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز