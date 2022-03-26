الجزيرة يواجه الوحدة على «ثالث كأس المحترفين»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، أحمد عيسى

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يلتقي الجزيرة وضيفه الوحدة عند الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم باستاد محمد بن زايد في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في منافسة كأس رابطة المحترفين، حيث تعد مباراة تنافسية بروح ودية لغياب الدوافع القوية وعدم تأثيرها على المنافسة، بجانب غياب بعض الأسماء البارزة في الناديين لوجودهم مع المنتخب الأول، لكن، ستكون رغبة الفوز حاضرة بجانب حرص بعض عناصر الصف الثاني على إثبات وجودهم.

وأكد كايرز، مدرب الجزيرة، أن التحضيرات مضت بشكل جيد، مشيراً إلى غياب 8 لاعبين مع المنتخبين الأول والأولمبي، بجانب سالم راشد وخلفان مبارك وعبدالله فدعق، لنيلهم شرف أداء الخدمة الوطنية، والمالي عبدالله ديابي لوجوده مع منتخب بلاده، وقال: رغم النقص نعمل من أجل الفوز.

وأشار الفرنسي غريغوري مدرب الوحدة، إلى أن المباراة فرصة لإعداد الفريق لمباريات الدوري، وقال: نركز على منح الأولوية للاعبين الشباب، استكمالاً لدفع الجهاز الفني بالعناصر صغيرة السن.

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