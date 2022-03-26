سالمين وغاييف في ملاعب الغولف

المصدر: (دبي ـ إيهاب زهدي)

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استغل لاعبا شباب الأهلي، سالمين خميس وعزيز غاييف، فترة الراحة القصيرة التي حصل عليها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في لعب الغولف بأحد أندية دبي، وقام اللاعبان بمشاركة صورهما عبر «انستغرام»، ولا توجد لفريق شباب الأهلي أي ارتباطات رسمية قبل الحلول ضيفاً على الجزيرة يوم 3 أبريل المقبل، في الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين. الجدير بالذكر، أن شباب الأهلي، استبعد غاييف، من قائمته المشاركة في المسابقات المحلية خلال الموسم الحالي، خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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