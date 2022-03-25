الوصل يحسم "الديربي" أمام النصر والمركز السادس في كأس المحترفين

المصدر: دبي-إيهاب زهدي

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حسم الوصل "ديربي دبي" مساء اليوم، أمام ضيفه النصر، بهدف وحيد سجله لاعبه أوليفيرا في الدقيقة 54 من عمر المباراة، والتي جرت على ملعب إستاد زعبيل، في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في كأس رابطة المحترفين.

وأنهى الوصل مشواره في المركز السادس للكأس، برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن اتحاد كلباء الخامس، وحل عجمان في المركز السابع برصيد 3 نقاط، والنصر في المركز الثامن برصيد نقطة واحدة.

ولاحت الخطورة الحقيقة الأولى في الديربي بالدقيقة 7، بتسديدة أرواخو للوصل، وذهبت بين يدي أحمد شامبيه حارس النصر، وتمكن شامبيه، من الإمساك بعرضية دوجلاس، قبل أن تصل الكرة إلى أوليفيرا مهاجم الوصل المندفع في الدقيقة 11.

وسدد اوليفيرا، كرة مفاجئة في الدقيقة 27، ولكنها مرت بجوار قائم النصر، وأضاع توزيه، أولى فرص النصر في الدقيقة 30، عندما سدد عرضية ليما في قدم حارس الوصل محمد علي، وبعدها بدقيقة واحدة، أبعد شامبيه، فرصتين مؤكدتين في دقيقة واحدة للوصل.

وسجل الوصل هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 53، قبل أن يسجل أوليفيرا، هدفاً للوصل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54، بعدما اصطدمت كرته بمدافع النصر وغيرت اتجاهها.

وتألق شامبيه، في إنقاذ مرماه من رأسية الوصلاوي محمد عبد الرحمن في الدقيقة 75، وبعدها بدقيقة ألغى الحكم هدفاً للوصل سجله أرواخو، بداعي التسلل، ونجح الوصل في الحفاظ على تقدمه في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليحقق الفوز في "ديربي" دبي.

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