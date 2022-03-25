الشارقة بطل «خورفكان للصالات»

المصدر: (خورفكان - البيان الرياضي)

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توج عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، اليوم الجمعة، فريق الشارقة بطلاً للنسخة الثالثة من بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات بعد فوزه على فريق الإعلاميين بطل الدوري المصري بسداسية نظيفة في ختام البطولة

وتسلم البطل جائزة قدرها 15 ألف دولار وكأس البطولة والميداليات الذهبية، كما تسلم الفريق المصري جائزة قدرها 10 آلاف دولار والميداليات الفضية.

جرت مراسم التتويج بحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وسعيد العاجل خبير مجلس الشارقة الرياضي، وعمران الجسمي مشرف الصالات في الشارقة، وجاسم الدوخي عضو شركة الكرة، وممثلين عن نادي خورفكان منظم البطولة، كما تم تكريم طاقم الحكام بقيادة المونديالي فهد الحوسني، والدولي أحمد الغيث.

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