كلباء يعبر عجمان ويحتل المركز الخامس بكأس الرابطة

المصدر: كلباء – محمد فضل

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أنهى كلباء مشاركته في كأس رابطة المحترفين في المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد تخطيه عقبة ضيفه عجمان بهدف اللاعب جورد بايرون الذي جاء في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، وجاءت المباراة في خاتمة مواجهات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن من مسابقة كأس الرابطة، ليتجمد رصيد البرتقالي عند 3 نقاط في المركز السابع بشكل مؤقت .

ونجح كلباء في انهاء الشوط الاول من اللقاء متقدماً بهدف اللاعب بايرون الذي تلقى تمريرة عرضية من زميله المتألق ايمن رشوق وسط المدافعين ليحول اللاعب بايرون الكرة بقوة في قلب مرمى عجمان هدف جاء في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول والذي دانت فيه السيطرة لأصحاب الأرض الذين تباروا في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى خصوصاً الكرة التي وجدها لاعب كلباء ايمن رشوق والمرمى خالي لكنه لعبها خارج الخشبات الثلاثة بطريقة غريبة أثارت غضب مدرب الفريق خورخي داسيلفا، وخلال هذا الشوط لم يظهر الضيوف بمستواهم المعروف وتراجع أداء عجمان بشكل كبير حيث غابت الفاعلية وافتقد خط الهجوم بقيادة محمد جمال التمويل المطلوب من خط الوسط ليتحمل دفاع البرتقالي عبء الضغط الكلباوي .

وفي شوط المدربين أنقذ حارس عجمان مرماه من اهداف محققة بعد أن تمكن الحارس يوسف أحمد بطل الشوط الثاني من صد رأسية ايمن رشوق "المخادعة" في الدقيقة 56 ، الى جانب افساده لانفراد صريح للبديل جاتا الذي فوت احراز الهدف الثاني لكلباء في الدقيقة 80 وصدت قائم عجمان تسديدة لاعب كلباء زكريا احمد القوية في آخر أنفاس اللقاء والذي أنتهى بفوز كلباء على عجمان بهدف .

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