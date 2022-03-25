ديربي الوصل والنصر بكأس «المحترفين» الليلة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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تقام اليوم مباراتان بالجولة الأخيرة من مباريات تحديد المراكز في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، ويستضيف الوصل، فريق النصر في الثامنة والربع مساءً، ويستقبل كلباء في الخامسة و45 دقيقة ضيفه عجمان، ويخطف ديربي «الإمبراطور» و«العميد» الأضواء رغم أن المباراة لا تدخل في المنافسة على المراكز الأولى بجدول الترتيب، وودع الفريقان اللعب على اللقب، وتبقى أهمية المباراة في كونها ديربي مهماً يجمع بين جارين، يفصل بينهما قرابة الـ6 كيلومترات فقط، ويسعى الجهازان الفنيان إلى منح فرصة المشاركة أمام لاعبين لم تسمح لهم فرصة المشاركة من قبل، إلى جانب التجهيز للعودة إلى مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

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