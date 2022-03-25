الأبيض.. الحلم يتضاءل

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضاع منتخبنا الأول لكرة القدم، فرصتين للتأهل إلى مباراة ملحق مونديال 2022، وتعرض لخسارة مفاجئة أمام العراق 0 - 1، باستاد الملك فهد الدولي في الرياض، في المجموعة الأولى لتصفيات آسيا لكأس العالم، وسجل الهدف حسين علي في الدقيقة 53، وكان «الأبيض» يلعب بفرصتي الفوز أو التعادل على أقل تقدير، للحصول على بطاقة الملحق، واحتفظ منتخبنا بالمركز الثالث رغم الخسارة ولكن آماله تضاءلت ودخل في حسابات معقدة للوصول لبطاقة الملحق، وأصبح مصيره في يد منتخب كوريا الجنوبية، «شمشون»، في مباراة الفريقين، 29 الجاري في آخر مباريات المجموعة، ولا بديل أمامه سوى الفوز للوصول إلى النقطة 12، واللعب مع أستراليا في ملحق المونديال، فيما حصل منتخب العراق على جرعة أمل بفوزه على منتخبنا ووصوله للنقطة الثامنة وهو أول فوز للفريق في المرحلة الحالية.

لعب «الأبيض» أمام العراق بطريقة دفاعية خلال الشوط الأول، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، ولم يتهدد مرمى خالد عيسى كثيراً نظراً لتماسك خط الدفاع بقيادة وليد عباس وقدم خليفة الحمادي أداءً طيباً. ومن إحدى الهجمات المرتدة كاد علي صالح أن يسجل لـ «الأبيض »في الدقيقة 23 من تمريرة كايو ولكن تسديدته الرأسية علت العارضة.

مع انطلاقة الشوط الثاني واصل المنتخب العراقي ضغطه وبعد 53 دقيقة يسجل حسين علي أول أهداف المباراة لصالح العراق، ويجري مدرب منتخبنا أروابارينا تعديلاً ويدفع بخليل إبراهيم وحارب سهيل، ومحمد عباس بدلا من محمود خميس وعلي صالح عبد الله النقبي، وتزداد خطورة منتخبنا وسط تألق الحارس العراقي جلال حسن في التصدي لمحاولات كايو ومحمد عباس وبندر الأحبابي.

عودة

وتعود بعثة منتخب الإمارات إلى دبي، فجر اليوم، ويواصل المنتخب معسكره استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية التي تصدرت المجموعة بفوزها على إيران 2 - صفر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز