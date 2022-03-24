حلم الأبيض الإماراتي في "الملحق الآسيوي" يزداد صعوبة والعراق يجدد أمله

المصدر: دبي-العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفظ منتخب الإمارات الأول لكرة القدم بالمركز الثالث في مجموعته الأولى لتصفيات مونديال 2022، برصيد 9 نقاط على الرغم من خسارته من العراق بهدف سجله حسين علي في الدقيقة 53 من زمن المباراة التي اقيمت على ملعب ستاد الملك فهد بالرياض بالجولة التاسعة للتصفيات الأسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

وازدادت مهمة الأبيض في التأهل لملحق المركز الثالث صعوبة، حيث يلاقي كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل في دبي، فيما تجدد أمل العراق بالملحق بعد ارتفاع رصيده الى 8 نقاط ويلاقي سوريا في الجولة الأخيرة، وتعود بعثة منتخب الامارات إلى دبي فجر الجمعة ويواصل المنتخب معسكره استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية الحاسمة.

لعب الأبيض بطريقة دفاعية خلال الشوط الأول، حيث تكتل في نصف ملعبه مع تحمل الضغط العراقي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، ومع السيطرة العراقية والضغط على لاعبينا والاعتماد على الكرات الثابتة، لم يتهدد مرمي خالد عيسى كثيراً نظراً لتماسك خط الدفاع بقيادة المخضرم وليد عباس ومعه خليفة الحمادي الذي قدم أداءا طيبا.

ومن إحدى الهجمات المرتدة كاد علي صالح أن يسجل للأبيض في الدقيقة 23 من تمريرة كايو ولكن تسديدته الرأسية علت العارضة، وطالب لاعبو العراق باحتساب ركلة جزاء علي كايو نتيجة لمسه الكرة داخل منطقة الجزاء، ولجأ الحكم الصيني إلى تقنية الفيديو حيث يحتسب اللعبة خطأ علي سعد عبد الامير لاعب العراق لدفعه كايو قبل أن تلمس الكرة يده.

هدف عراقي

مع انطلاقة الشوط الثاني واصل المنتخب العراقي ضغطه وبعد 53 دقيقة يسجل حسين علي يسجل أول أهداف مباراة لصالح العراق، وبعده أشرك المدرب أروابارينا خليل إبراهيم بديلا لمحمود خميس وحارب سهيل بديلا لزميلة علي صالح ثم مشاركة محمد عباس بديلا لعبد الله النقبي لتعزيز الشق الهجومي، وازدادت خطورة الأبيض مع تراجع عراقي للدفاع وتألق الحارس جلال حسن في التصدي للمحاولات الإماراتية من كايو ومحمد عباس وبندر الأحبابي .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز