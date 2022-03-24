اتصالات تعلن عن هدايا لمشجعي منتخب الإمارات..تعرف عليها؟

المصدر: البيان

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أعلنت شركة اتصالات الشريك الرسمي لمنتخب الإمارات عن دعمها لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الذي يلتقي نظيره العراقي مساء اليوم ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتهدي الشركة مشجعي "الأبيض 1GB هدية مع كل هدف يحرزه منتخبنا الوطني في شباك نظيره العراقي.

وطالبت الشركة عملائها بارسال كلمة “GOUAE” إلى 1012 قبل بداية المباراة للفوز بـ 1GB مع كل هدف للأبيض الإماراتي

وأشارت إلى أن البيانات صالحة لمدة 3 أيام.

ويدخل منتخبنا الوطني الإمارات مواجهته أمام العراق، اليوم الخميس، وفي حَوزَتِه ثلاث فرص للتأهل إلى مباراة الملحق الأسيوي.

ويتشبث الأبيض بالمركز الثالث لمواجهة منتخب استراليا ثالث المجموعة الثانية في لقاء فاصل، بعد أن بات أول مركزين بالمجموعة محجوزين لإيران وكوريا الجنوبية، على أن يتقابل الفائز من مواجهة المركزين الثالث لخوض الملحق العالمي مع المنتخب الخامس في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية.

كيف يتأهل الأبيض إلى مونديال 2022؟

يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يأتي لبنان في المركز الرابع برصيد 6 نقاط ثم العراق برصيد 5 نقاط، وسوريا برصيد هدفين.

في حال فوز الإمارات على العراق سيضمن الأبيض المركز الثالث بغض النظر عن باقي النتائج، في ظل تفوقه في المواجهات المباشرة على منتخب لبنان، كذلك سيضمن منتخبنا المركز الثالث في حال تعادله مع العراق وخسارة لبنان أمام سوريا، أما في حال خسارة الإمارات أمام العراق وفوز لبنان على سوريا، فيتجمد رصيد الأبيض عند 9 نقاط، ويقفز منتخب لبنان إلى النقطة التاسعة متساوياً مع الأبيض، ويتأجل الحسم للمباراة الأخيرة، والتي سيضمن فيها منتخب الإمارات التأهل في حال فوزه على كوريا الجنوبية، وفوز لبنان على إيران كذلك.

يذكر أنه حال صعود الأبيض كثالث المجموعة سيلتقي مع استراليا ثالث المجموعة الثانية في لقاء فاصل، يتأهل الفائز منه لخوض الملحق العالمي مع المنتخب الخامس في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية.

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