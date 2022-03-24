بني ياس والظفرة ودياً غداً

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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يلتقي بني ياس والظفرة ودياً في السادسة إلا ربع مساء غد باستاد الشامخة، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين أبريل المقبل.

ويستضيف الظفرة، فريق عجمان، في الجولة 20 من الدوري 4 أبريل، فيما يحل بني ياس ضيفاً على خورفكان في اليوم التالي.

واستأنف الفريقان تدريباتهما عقب حصول اللاعبين على راحة عقب خسارة بني ياس من ناساف الأوزبكي في ملحق أبطال آسيا، وتعادل الظفرة مع كلباء بالجولة 19 للدوري.

من جهة أخرى يدرس الظفرة طلب الاتفاق السعودي لخوض مباراة ودية خلال شهر رمضان، وتحديداً في النصف الثاني من شهرأبريل المقبل.

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