لجنة الانضباط تحقق مع شاهين 29 الجاري

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

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حددت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، جلسة 29 الجاري، التي ستعقد في مقر الاتحاد بدبي، للتحقيق مع شاهين عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني، ونادي الشارقة، بناء على المذكرة المرفوعة من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، على أثر خلافه مع المدرب الأرجنتيني أروابارينا وأحد زملائه اللاعبين بالمنتخب، مما أدى إلى تركه معسكر المنتخب قبل مباراة المنتخب والعراق في تصفيات المونديال، وبناء على التحقيق ستتخذ اللجنة القرار المناسب، وفق اللوائح المنظمة لشؤون المنتخبات.

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