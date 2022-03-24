10 منتخبات عربية تتمسك بحلم المونديال

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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تنتظر المنتخبات العربية فرصة حضور تاريخية في المونديال، وتتمسك 10 منتخبات منها، بحلم المشاركة في نسخة 2022، 6 منها من آسيا وهي الإمارات، السعودية، لبنان، العراق، سوريا ولبنان، و4 من أفريقيا هي مصر، تونس، المغرب، الجزائر، وفرصة التواجد في المونديال قائمة أمام 6 منتخبات، بجانب قطر، المضيف، وتحققت أكبر مشاركة للعرب في «مونديال روسيا» بمشاركة مصر والسعودية والمغرب وتونس.

وتنطلق مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية اليوم، ويخوض منتخب الإمارات مواجهة عربية بالمجموعة الأولى، أمام العراق، والفوز يضمن له اللعب في «الملحق» فيما يخوض مباراة الجولة العاشرة، أمام كوريا الجنوبية، وضع المنتخب السعودي، قدماً في المونديال. بتصدره المجموعة الثانية «19 نقطة»، ويلعب مباراتي الجولتين 9 و 10 أمام الصين وأستراليا. وتنطلق مباريات ذهاب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا، بعد غد، ولا يزال الباب مفتوحاً أمام تأهل منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس ، وتلعب مصر مع السنغال، والمغرب مع الكونغو، وتونس مع مالي، والجزائر مع الكاميرون.

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