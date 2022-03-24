طاقم حكام صيني لإدارة لقاء الإمارات والعراق في تصفيات المونديال

المصدر: وام

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كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم حكام صيني لإدارة مباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها اليوم الخميس على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية "الرياض".

وسيكون الدولي الصيني ما نينج حكمًا للساحة، يعاونه كل من شي زيانج مساعدًا أول، وكاو يي مساعدًا ثانيًا والكويتي أحمد العلي حكمًا رابعًا، فيما سيكون مينج فو حكمًا لـ "الفار"، ويعاونه الأردني أدهم مخادمة.

كما تقرر خلال الاجتماع الفني للمباراة أن يرتدي منتخبنا الوطني الزي الأبيض الكامل، بينما سيرتدي المنتخب العراقي الزي الأخضر.

وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، لحساب المجموعة الأولى، التي يحتل فيها منتخبنا الترتيب الثالث، بـ9 نقاط، فيما يحل المنتخب العراقي بالترتيب الخامس، برصيد 5 نقاط.

حضر الاجتماع الفني من جانب منتخبنا ياسر سالم مدير المنتخب وسالم النقبي المسؤول الإعلامي وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات.

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