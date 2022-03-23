الأولمبي يهزم الصين في افتتاح الدورة الدولية

المصدر: دبي-العوضي النمر

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فاز منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، على نظيره الصيني 1 - 0 اليوم، في انطلاقة الدورة الدولية الودية، استعداداً للبطولة الآسيوية للمنتخبات تحت 23 سنة، سجل الهدف عيد خميس في الدقيقة 30، من المباراة التي أقيمت بملعب مكتوم بن راشد في نادي شباب الأهلي.

ظهر الأولمبي بمستوى طيب، خاصة في الشوط الأول، الذي سيطر خلاله على مجريات اللعب، وأهدر عدة فرص، وقدّم المنتخب الصيني أداء طيباً في الشوط الثاني.

من ناحية أخرى، أسفرت مباريات اليوم الأول عن تعادل العراق مع فيتنام بدون أهداف، وفوز اليابان على كرواتيا بهدف، والسعودية على أوزبكستان بهدفين.

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