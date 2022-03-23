أروابارينا يتطلع إلى تحقيق إنجاز تاريخي مع الأبيض الإماراتي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي منتخب الإمارات الأول لكرة القدم مع شقيقه العراقي يوم غد الخميس في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث ستقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى،على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية "الرياض".

ويدخل منتخبنا الوطني اللقاء بهدف واحد هو تحقيق الفوز من أجل مواصلة المشوار للحفاظ على المركز الثالث المؤهل إلى مباراة الملحق الآسيوي، والمؤهل بدوره إلى الملحق العالمي أمام خامس أمريكا الجنوبية.

وكان منتخبنا الوطني قد دخل معسكرا مغلقا يوم 14 مارس الجاري في دبي قبل السفر أمس الثلاثاء إلى السعودية،حيث ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب رودلفو أروابارينا خلال على الجوانب التكتيكية والفنية، مع الجوانب البدنية والعمل على تنفيذ الجمل التكتيكية في مختلف المراكز، من أجل خلق حالة من الانسجام والتفاهم بين جميع اللاعبين في كافة المراكز.

ويعد اللقاء أول مباراة رسمية لمنتخب الإمارات مع مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا الذي يطمح في تحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأكد الأرجنتيني رودلفو أروربارينا جاهزية المنتخب لمباراة العراق، داعيا لاعبيه إلى القتال من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف مدرب منتخب الإمارات : "راعينا أن تكون قائمة المنتخب متوازنة وأن تضم لاعبين أصحاب الخبرات وآخرين من الشباب، متمنيا ان تنعكس الخيارات على اللقاء بشكل ايجابي".

ويتواجد منتخب العراق في المركز الخامس للمجموعة الاولى برصيد خمس نقاط، بينما يتواجد منتخبنا الوطني في المركز الثالث بتسع نقاط.

ويفتقد منتخبنا الوطني في هذه المباراة جهود كل من طحنون الزعابي وعبدالله رمضان لتراكم البطاقات، كما يغيب سيباستيان تيغالي وفابيو ليما بسبب الإصابة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز