قادة «عطاء السيتي» يزورون أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يتوجه القادة الشباب المشاركون في برنامج عطاء السيتي التابع لنادي مانشستر سيتي، من مدينتي مكسيكو سيتي، وكوالالمبور في زيارة إلى أبوظبي على متن حاملات شركة الاتحاد للطيران في تجربة مميزة ورائدة، ضمن برنامج تجارب القادة الشباب.

وخلال الزيارة يشارك القادة الشباب، الذين تشكل رياضة كرة القدم وسيلة يؤثرون من خلالها بالإيجاب على مجتمعاتهم، في برنامج تدريبي حول استخدام رياضة كرة القدم أداة في التأثير المجتمعي، بالإضافة إلى حصص لتنمية مهاراتهم القيادية، ويشرفون على حصص تدريبية كروية لمدارس السيتي لكرة القدم. كما يتضمن جدول الزيارة جولة تعريفية بثقافة دولة الإمارات، وما تتمتع به أبوظبي من معالم ثقافية ووجهات سياحية رائدة.

كما يزور القادة الشباب المقر الرئيسي لشركة الاتحاد للطيران، حيث يشاركون في ورشة عمل تفاعلية لمهارات القيادة مستوحاة من برنامج «النمو مع الاتحاد – التميز في القيادة»، التابع لشركة الاتحاد للطيران، بالإضافة إلى فرصة اختبار تجربة التحليق بإحدى طائرات الناقل الوطني لدولة الإمارات، ضمن برنامج المحاكاة الرائد التابع لشركة الاتحاد للطيران.

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