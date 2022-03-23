عفيفي: الأمن والاستقرار في الإمارات يغنيني عن عرض بنين

المصدر: دبي- العوضي النمر

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واقعة قد تكون عاديه في أحداثها، ولكنها تبرهن علي قيمة الأمن والأمان في الإمارات، فقد تلقي محمد عفيفي المدرب الأسبق بالوصل والجزيرة وشباب الأهلي ومنسق التربية الرياضية الحالي في مجمع زايد التعليمي في البرشا، والمشرف الفني علي الأكاديمية الألمانية بالدولة عرضاً لتولي تدريب أحد فرق الدرجة الممتازة في دولة بنبين بامتيازات جيدة، وكانت المفاجأة أنه رفض هذا العرض وعند سؤاله عن السبب قال محمد عفيفي: كيف أترك الإمارات واحة الأمن والأمان والاستقرار، والتي أنعم بالعيش فيه منذ عام 1988، ومهما كانت المغريات المالية، فإن الاستقرار والأمان الذي أنعم بهما وأسرتي في الدولة أكبر بكثير من كل المغريات للعمل خارجها،

والجدير بالذكر أن محمد عفيفي حاصل على جائزة المرحوم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وجائزة وزير التربية والتعليم للجودة الشاملة، ومن المدربين المشهود لهم بالكفاءة العملية.

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