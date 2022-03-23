منتخب الإمارات الأولمبي يواجه الصين في افتتاح بطولة دبي الدولية

المصدر: البيان

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يواجه المنتخب الأولمبي الإماراتي نظيره الصيني، في افتتاح بطولة دبي الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاما، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات، على إستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم، بنادي شباب الأهلي.

وتقام البطولة تحت تنظيم اتحاد الكرة الإماراتي بالتعاون مع شركة IAST SPORTS، خلال الفترة من 23 وحتى 29 مارس الجاري.

ويشارك في البطولة منتخبات الإمارات والعراق والسعودية وقطر واليابان وأوزبكستان والصين، وكرواتيا وفيتنام وتايلاند.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة على ثلاثة ملاعب في دبي، هي إستاد مكتوم بن راشد، وملعب شباب الأهلي بالعوير، وملعب ذا سيفنز، وتبث مباريات البطولة على القنوات الرياضية المحلية، دبي الرياضية، وأبوظبي الرياضية، والشارقة الرياضية.

وتشهد انطلاقة البطولة إقامة 5 مباريات في يومها الأول، على رأسها مباراة الإمارات والصين، وتايلاند وقطر، واليابان وكرواتيا، وفيتنام والعراق، فيما يواجه منتخب السعودية نظيره الأوزبكي.

وتقام منافسات الجولة الثانية يوم السبت المقبل، وتشهد مباريات الإمارات وأوزبكستان، والصين وتايلاند، وقطر واليابان، وكرواتيا وفيتنام، والعراق والسعودية، على أن يسدل الستار على البطولة بإقامة الجولة الثالثة والأخيرة "الدور النهائي" يوم 29 مارس الجاري.

ويعتبر منتخب كرواتيا هو المنتخب الأوروبي الوحيد من بين المشاركين، بينما تعتبر البطولة بمثابة الاستعداد لباقي المنتخبات المشاركة لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما.

جدول مباريات اليوم الأول للبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/oBDqm4HiDd — UAEFA (@uaefa_ae) March 23, 2022

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