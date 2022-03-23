1000 شهادة تقدير عيناوية للأمهات

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أصدر نادي العين أكثر من 1000 شهادة تقدير لأمهات المنتسبين للنادي والشركات التابعة له بمناسبة عيد الأم، تضمنت عبارات الشكر والتقدير للدور المهم للأمهات في التربية والرعاية.

وأقام النادي يوماً مفتوحاً بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة، في إطار تعزيز دوره الاجتماعي. وأوضح أحمد الشامسي، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أن مبادرة النادي تركت أثراً طيباً في نفوس اللاعبين، وعززت الأجواء الإيجابية بينهم، وقال: العين يجسد مفهوم النادي الشامل بمشاركاته الفاعلة في الأعمال الخدمية للمجتمع.

ووجه نجوم العين شكرهم لإدارة النادي على اللفتة الطيبة. وأكد التوغولى لابا كودجو أنه ظل يفكر في الهدية التي سيقدمها لوالدته، وسيحمل معه هدية معبرة من الكيان الذي ينتمي إليه، وهي أغلى وأجمل هدية. وأكد الأرجنتيني جوانكا أن مفاجأة النادي منحته شعوراً بالسعادة، وكلمات الشكر لا تكفي للتعبير عن تقديره للنادي.

وعبّر إبراهيم البلوشى، كابتن فريق كرة اليد، عن تقديره لإدارة النادي للمبادرة المميزة التي تحمل بين طياتها معاني سامية، وتقديراً من المؤسسة التي ينتمي إليها لأغلى إنسانة في حياته، فيما ثمّن كابتن العين للكرة الطائرة، محمد الظاهري، مبادرة النادي، وقال: المفاجأة رائعة وأسعدت الجميع، لأنها مرتبطة بمصدر سعادة كل شخص في حياته، وهي أمه.

وأكدت وديمة اليافعي، لاعبة العين للجوجيتسو، أن المبادرة غير المسبوقة بمناسبة عيد الأم ليست غريبة على الكيان الشامخ، صاحب المبادرات الخلاقة.

وأشادت بدرية العلوي، مدير الموارد البشرية والخدمات الإدارية بنادي العين، بالمبادرة، وقالت: إن نادي العين يظل نموذجاً يحتذى على كافة المستويات، وأشكر إدارة النادي على مبادرته في المناسبة الغالية على نفوس الجميع.

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