«الأبيض»يدخل أجواء «قمة» العراق

المصدر: دبي- العوضي النمر

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شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم تدريبات المنتخب الوطني التي جرت على الملعب الفرعي بنادي النصر، مساء أمس، وأشاد رئيس الاتحاد بالعمل الجماعي داخل صفوف المنتخب، وحرص الجميع على الاستفادة من التجمع الحالي قبل مواجهتي منتخبي العراق وكوريا الجنوبية.

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي اللاعبين إلى بذل أقصى ما يستطيعون من أجل الحفاظ على فرصة التأهل للملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر، والتضحية ووضع مصلحة المنتخب الوطني فوق كل اعتبار، مثمناً عمل الجهازين الفني والإداري، متمنياً لبعثة الأبيض التوفيق والنجاح.

ودخل منتخبنا الوطني لكرة القدم أجواء مباراة القمة مع العراق والتي تقام مساء غد، في الجولة التاسعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ويخوض «الأبيض» مرانه اليوم باستاد الملك فهد في الرياض

حيث يضع المدرب أروابارينا لمساته الأخيرة على التشكيلة التي استقر عليها بعد التدريبات الماضية والتي شهدت تغييرات طفيفة.

ووصلت بعثة المنتخب فجراً إلى السعودية على متن طائرة خاصة، وتم استبعاد المدافع شاهين عبد الرحمن لأسباب إدارية وفنية وفق بيان صدر عن اتحاد الكرة، كما تقرر عدم سفر طحنون الزعابي إلى الرياض لدواع صحية، علماً أن اللاعب سيغيب عن مواجهة العراق بسبب الإنذارات، ويتواجد مع البعثة 25 لاعباً، ومن المقرر أن تعود فور انتهاء المباراة مباشرة للاستعداد لآخر مباراة أمام كوريا الجنوبية يوم 29 الجاري بملعب النصر.

مباراة صعبة

وقال الأرجنتيني أروابارينا مدرب المنتخب: إن مباراة العراق صعبة، ولكن اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من فرص التأهل عن المجموعة، وكشف المدرب الذي يخوض أول تحد له مع الفريق أن لديه أهدافاً قصيرة المدى، وهي التأهل لكأس العالم، وأخرى متوسطة وبعيدة المدى، مؤكداً أنهم يعملون على تحقيق هذه الأهداف خطوة بخطوة، مشيراً إلى أن المرحلة القريبة والمهمة هي مباراة العراق، معتبراً أن الحديث سهل، لكن الشيء الأهم هو مستوى المنتخب خلال هذه المباراة، والظهور بصورة مشرفة.

التزام

وتابع أروابارينا: إن الأمر يحتاج إلى مساعدة الجميع، بجانب التزام اللاعبين، وحالياً نعمل على الهدف قصير المدى، وهو التأهل لكأس العالم، وأحب دائماً فكرة زيارة الأندية، وحضور المباريات، وخلق تواصل مع مدربي الأندية والجهاز الفني للمنتخب، ولدينا في القائمة لاعبون لديهم خبرة أكبر، وآخرون صغار في السن، ونعمل على تجانس جميع العناصر بما يخدم الطموحات، صحيح الأمر صعب، ولكنه شرف للاعبين أن يمثلوا الإمارات في مباراة قوية.

الوقت قصير

وكشف مدرب المنتخب أنه لم يكن لديه وقت طويل للعمل مع اللاعبين، إلا أنه كان هناك وقت لتوصيل أفكاره لهم، وأشار إلى أنه تم استدعاء اللاعبين المفيدين للمنتخب، وأنه يتمنى أن تنعكس هذه الاختيارات على أداء الفريق، وعلى نتيجة المباراة، مؤكداً أنه فيما يخص الدوري، فإن مستويات الفرق متقاربة، وقال: أهم شيء هو أن نُظهر إمكاناتنا في الملعب، خلال مباراة العراق ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين.

تركيز

وأكد أحمد الطنيجي عضو لجنة المنتخبات مشرف المنتخب أن جدول تحضيرات المنتخب يسير على ما يرام، وأن هناك تركيزاً عالياً في المنتخب، مشيراً إلى أنه يتمنى التوفيق للمنتخب الذي يبدأ مرحلة جديدة مع مدرب جديد، وثمن دعم اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وأشار إلى أن اللاعبين على قدر المسؤولية وإن التوليفة الحالية ليست جديدة كون أغلب اللاعبين سبق لهم اللعب في المنتخب ماعدا اثنين أو ثلاثة.

ترتيب

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، خلف منتخبي إيران المتصدر بـ 22 نقطة وكوريا الجنوبية الثاني برصيد 20 نقطة، ويأتي لبنان رابعاً برصيد ست نقاط، والعراق خامساً برصيد خمس نقاط، وسوريا في المركز الأخير برصيد نقطتين.

مسؤولية مضاعفة

أكد حبيب الفردان، لاعب وسط المنتخب والعائد للمرة الأولى لقائمة «الأبيض» منذ نوفمبر 2020: أنا سعيد بالعودة للقائمة، خاصة في هذه الفترة المهمة من مشوار المنتخب، الساعي نحو تحقيق طموحاته بالتأهل إلى مونديال 2022، لافتاً إلى أن المسؤولية باتت مضاعفة،

وأكد الفردان أن الأجواء الإيجابية في تدريبات «الأبيض».

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