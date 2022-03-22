35 فريقاً في «رمضانية القابضة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلنت «القابضة» (ADQ)، واتحاد الكرة، خلال مؤتمر صحافي مشترك اليوم، إطلاق بطولة «القابضة» الرمضانية لكرة القدم، بمشاركة 35 فريقاً من «القابضة وشركات محفظتها، في منافسة ودّية تحت الإشراف الفني والتحكيمي والتنظيمي للاتحاد، ويشارك في المباريات النهائية لاعبو كرة قدم حاليون وسابقون وناشئون، بالإضافة إلى منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم، ويعود ريع عائدات المباريات إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتندرج البطولة ضمن منصّة «القابضة الرياضية»؛ والتي تهدف إلى التشجيع على اتباع أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً، وتأتي في إطار شراكتها بعيدة المدى مع الاتحاد.

قال محمد عبد الله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة: «نتطلع من خلال تعاوننا الاستراتيجي مع «القابضة» (ADQ) إلى تحفيز المنافسة الودّية بين لاعبي كرة القدم في «القابضة» والشركات التابعة لها. وانطلاقاً من حرصنا على دعم الجهات الراعية لنا في طموحاتها ومبادراتها الصحية والرياضية، والتي تشكل جزءاً أساسياً من إطار عملنا المؤسسي، تسعدنا المشاركة في بطولة «القابضة الرمضانية»؛ حيث شهدنا تجاوباً كبيراً لدى اللاعبين المتحمسين، ونحن واثقون بأن هذه البطولة ستكون فاتحة للعديد من البطولات الودّية التي ستقام في السنوات القادمة».

وقال أنس جودت البرغوثي، رئيس شؤون العمليات في «القابضة»: «نحن متحمسون لتقديم بطولة «القابضة الرمضانية»، والتي سيشارك فيها لأول مرة أكثر من 500 لاعب من «القابضة» ومن شركات محفظتنا، ومن خلال اعتمادنا على الشراكة مع الهيئات والمؤسسات التي تتوافق معنا في الرؤية والطموح، مثل اتحاد الكرة، نلتزم بتعزيز روح الفريق، والتشجيع على اتباع أنماط حياة أكثر صحةً ونشاطاً، مع العمل على ترسيخ ثقافة مشتركة للأداء المتميز، خلال شهر رمضان وما بعده».

من ناحية أخرى، تسهم شركة أبوظبي للخدمات الصحية - «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، في إجراء الاختبارات الصحية اللازمة للمشاركين، وتقديم فحوصات (PCR) والخدمات الطبية والميدانية طوال مباريات البطولة، بينما ستقوم شركة الأغذية والمشروبات الإماراتية «أغذية» بتوفير المياه والمشروبات والوجبات الخفيفة الصحية للاعبين.

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