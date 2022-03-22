إعلان مواعيد جولات الدوري و4 مايو نهائي الكأس

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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أعلنت رابطة المحترفين مواعيد الجولات المتبقية من الدور الثاني، لدوري أدنوك للمحترفين، بعد التنسيق مع الأندية والقنوات الرسمية الناقلة للمباريات، تقام مباريات الجولة 20 على 3 أيام لظروف مشاركة الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، تبدأ الجولة 3 أبريل، بمباريات الأندية الثلاثة وتختتم 5 أبريل المقبل بلقاء العين أمام الوصل على استاد هزاع بن زايد، فيما تقام جميع المباريات في شهر رمضان في العاشرة مساء.

ويتوقف الدوري بعد الجولة لظروف مشاركة أنديتنا الثلاثة ببطولة مجمعة، في «أبطال آسيا»،بالسعودية، من 7 إلى 27 أبريل.

وتقام الجولة 21، أيام 22 و23 و30 أبريل، والجولة 22 يومي 7 و8 مايو المقبل، والجولة 23 يومي 14 و15 مايو، والجولة 24 يومي 18 و19 مايو، والجولة 25 يومي 22 و23 منه، والجولة 26 والأخيرة يومي 26 و27 مايو.

يتم تحديد توقيت مباريات الجولات الثلاث المتبقية بناء على تحديد الفرق المنافسة على اللقب أو الهروب من الهبوط.

وعلى صعيد آخر، قررت رابطة المحترفين إقامة نهائي كأس الرابطة بين العين وشباب الأهلي 4 مايو المقبل.

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