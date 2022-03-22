عبد الله المري يترأس اجتماع إدارة نادي الضباط

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس إدارة نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سعيد محمد حارب، نائب الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة، هالة يوسف بدري، وعبدالله حمدان بن دلموك، وعبدالمنعم بن عيسى السركال، وعبدالرحمن عبيد بوالشوارب، وعمير جمعة الفلاسي، وعبير محمد الخاجة، والمقدم عبدالباسط علي عبدالرحمن عبدالله أمين سر المجلس.

واطلع معاليه والحضور على نتائج مبادرة الروح الإيجابية 2021، التي قدمها النقيب عوض مبارك، منوهاً بتحقيق نسبة رضا بلغت 96%، ووصول عدد المتطوعين إلى 806 متطوعين، في حين بلغ عدد المشاركين في استطلاعات الرأي لأفراد المجتمع حول برامج وأهداف المبادرة أكثر من 15 ألف مشارك، وعدد المشاركين في الفعاليات أكثر من 17 ألف شخص، ونُظمت 121 فعالية، منها 56 فعالية برامج رياضية مجتمعية، و15 دورة ومحاضرة، و7 مسابقات ثقافية، و43 فرصة تطوعية.

واستمع الحضور من العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف محمد إلى نتائج مبادرة «الرياضة حماية»، التي تستهدف فئة الشباب، عبر الأنشطة الرياضية المقامة في أماكن تجمع الشباب، سواء في الحدائق العامة المزودة بملاعب لكرة القدم، أو السلة، أو الألعاب الأخرى، سعياً للمحافظة على السلوكيات السوية للشباب، النابعة من قيم المجتمع وثقافته، إضافة إلى غرس القيم التربوية وخلق قيم الانتماء والولاء لهذا الوطن المعطاء، والإسهام في الحد من الانحراف السلوكي ورفع معدلات الوعي الأمني.

مبادرة

كما اطلع الحضور على نتائج مبادرة التدريب العلاجي بركوب الخيل لأصحاب الهمم، قدمه الملازم أول راشد سالم الشامسي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم مختلف شرائح المجتمع، خاصة وأن العلاج بالخيول من الأساليب المبتكرة التي تسهم في علاج ذوي الهمم والمصابين باضطراب طيف التوحد، وقد أثبتت التجارب أنه يساعدهم على التعافي، كما يزيد ثقتهم بأنفسهم وبالآخرين، ويسهم في تطوير القدرات النمائية للأطفال في حالات الشلل الدماغي والإعاقة الجسدية، والكثير من الاضطرابات النمائية الأخرى.

كما قدم الرائد علي مراد حسن، والرائد محمد عبدالله العبيدلي، نتائج مبادرة تطوير النشاط الرياضي للنزلاء في التوقيفات والمؤسسات العقابية، والذي يهدف إلى توفير بيئة رياضية صحية للنزلاء داخل المراكز وتأهيلهم لمرحلة ما بعد الخروج، وتوفير فرص ممارسة الرياضة والنشاط البدني لهم.

كما استمع الحضور من المقدم عبيد محمد عبيد إلى مشروع مركز العلاج بالأكسجين في نادي الضباط HBOT، وهو علاج بالأكسجين عالي الضغط يتضمن تنفس الأكسجين النقي أثناء الوجود في غرفة أو أنبوب مضغوط يتنفس فيه المريض غاز الأكسجين بنسبة 100%، بحيث يعزز قدرة الجسم على الشفاء وعلاج العديد من الأمراض منها (داءُ الغُوَّاص)، والتسمم بأول أكسيد الكربون، وجروح السكري، وعدم التئام القرحات والحروق والجروح الرضية وفقدان السمع والبصر والتهابات العظام والسكتة الدماغية والإصابات الرياضية.

واتفق مجلس إدارة ناي ضباط شرطة دبي على توصيات عدة، منها ما يختص بدعم الجانب الرياضي والثقافي والصحي للنزلاء، هذا إلى جانب اعتماد المجلس مشروعات رياضية وترفيهية أخرى.

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