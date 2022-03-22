«الأولمبية» في الاجتماع الخليجي 94

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ناقش اجتماع المكتب التنفيذي الـ94 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون، الذي عقد في الرياض، بمشاركة اللجنة الأولمبية الوطنية، مناقشة استضافة الكويت دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة بالكويت خلال الفترة من 15 – 31 مايو المقبل.

واستعرض الاجتماع الدورات الرياضية للفترة المقبلة. واختتم بالعديد من التوصيات المهمة تعزيزاً للتعاون الخليجي في المجال الرياضي.

حضر الاجتماع المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

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