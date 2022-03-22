منتخب الشباب يستعد لتصفيات «آسيا 2023»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة القدم، في اجتماعها برئاسة حميد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، مشاركة منتخبنا للشباب تحت 20 عاماً في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والتي ستقام من 10 إلى 18 سبتمبر المقبل، وبرنامج إعداده ومشاركة منتخبنا للناشئين تحت 17 عاماً في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام من 1 على 9 أكتوبر، واستعرضت اللجنة تحضيرات البطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً التي تقام بمشاركة 10 منتخبات ضمن برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لنهائيات كأس آسيا المقررة في أوزبكستان يونيو المقبل.

وناقش الاجتماع تقرير الإدارة الفنية حول سير عمل برنامج مراكز التدريب والتطوير في مختلف مناطق الدولة، وآلية اختيار اللاعبين، والحصص التدريبية الأسبوعية، إلى جانب الدورات التدريبية للأجهزة الفنية التي تم عقدها مؤخراً بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

حضر الاجتماع سويدان سعيد النابودة نائب رئيس اللجنة، وأحمد الطنيجي، وعبد الله سالم بن طوق ومطر محمود الحوسني أعضاء اللجنة، إلى جانب راشد عامر البدواوي مدير إدارة المنتخبات، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات، وحضر جانباً منه رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا.

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