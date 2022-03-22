النواخذة يُبحر بصدارة «الهواة» والعربي يُجدد المخاوف

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

حملت الجولة 24 من دوري الهواة كثيراً من المفاجآت والأحداث، والتي يجب الوقوف عندها في ظل تمسك دبا الفجيرة «النواخذه» بالصدارة، بعد أن اقترب الفريق أكثر من أي وقت مضى من حسم البطاقة الأولى المؤهلة لدوري أدنوك للمحترفين، ووصل المتصدر إلى النقطة 61، في ظل اتساع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 8 نقاط، في وقت أثار فيه العربي مخاوف جماهيره بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي.

ليزيد الفارق بينه وبين دبا، وتكمن مخاوف أنصار العربي من مواصلة الفريق لنزيف النقاط في قادم الجولات، بعد أن بات ممثل إمارة أم القيوين يفصله عن البطائح الثالث نقطة وحيدة، إذا وضعنا في الاعتبار امتلاك العربي 53 نقطة، والبطائح الثالث 52 نقطة.

وستكون المباراة المقبلة، والتي تجمعهم سوياً خلال الجولة 25 أشبه بنهائي كؤوس، وتقام بملعب البطائح وسيدخلها أصحاب الأرض، بهدف مواصلة سلسلة الانتصارات الأخيرة في المسابقة، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على دبا الحصن في عقر الدار بنتيجة 2-1 ليتمكن البطائح من إزاحة منافس آخر له في خطف ورقة الصعود الثانية، إذا وضعنا في الاعتبار اقتراب دبا كثيراً من حسم البطاقة الأولى.

لينحصر التنافس على الوصافة بين أربعة أندية هي: العربي والبطائح، وإن تراجعت حظوظ دبا الحصن والحمرية خطوة للوراء بعد هزيمة الحصن وتعادل الحمرية بصعوبة أمام غلف أف سي بهدفين، ليتساوى الفريقان في مجموعة النقاط ولكليهما 47 نقطة.

خبرة وشباب

سطع نجم المخضرم فيصل خليل لاعب الحمرية خلال هذه الجولة، بعد أن جنّب فريقه الهزيمة أمام غلف أف سي بعد أن أحرز اللاعب والذي سيكمل بعد أشهر قليلة عامه الأربعين هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ليكسب الفريق نقطة غالية أبقت على حظوظ الفريق قائمة لحين إشعار آخر.

وعلى طريقة خليل سار اللاعب الشاب عبيد عيد «20 عاماً» نجم حتا، الذي تمكن من قلب موازين مباراة العربي وحتا بعد أن كانت النتيجة تؤول للتعادل بهدف لكل فريق، ليزج مدرب حتا باللاعب عيد في آخر أنفاس اللقاء، وتحديداً عند الدقيقة 85 ويقود فريقه الإعصار إلى تحقيق الفوز في الوقت بدل الضائع، ليحرم عيد فريق العربي نيله نقطة التعادل ويخسر أصحاب الأرض أهم ثلاث نقاط.

شهدت مباريات هذه الجولة رسائل تضامن مع لاعب دبا الفجيرة روجر و، الذي تعرض لحادث مروري أليم افتقد فيه ووالده ووالدته، وقبيل مباراة مسافي حمل لاعبو دبا الفجيرة صورة اللاعب، معلنين تضامنهم معه خلال أزمته الحالية ونفس السيناريو حدث خلال مباراة مصفوت والفجيرة بعد أن رفع لاعبو الذئاب صورة كبيرة للاعب دبا روجر مع عبارة «ابقَ قوياً ياروجر».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز