برشلونة بطل «دبي للقارات تحت 13 سنة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توج فريق برشلونة بلقب النسخة الخامسة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، بعد فوزه في المباراة النهائية على ميلان الإيطالي 5 - 1 في البطولة الأكبر من نوعها، من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها، التي نظمها مجلس دبي الرياضي في مدرسة جيمس وينشستر دبي، بمشاركة أكثر من 300 لاعب.

وتوج الفائزين ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والنجم العالمي إيكر كاسياس حارس مرمى وكابتن منتخب إسبانيا السابق وبطل كأس العالم 2010 وبطل أمم أوروبا 2008 و2012 وبطل أبطال أوروبا عدة مرات مع ريال مدريد، والنجم العالمي ميشيل سلغادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، ومحمد زيدان النجم السابق للمنتخب المصري، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي.

وفاز فريق نادي شباب الأهلي بالمركز الأول في مسابقة الكأس الفضية، تلاه فريق نادي النصر في المركز الثاني.

وفاز لو مارتينيز جونكاديلا من برشلونة بلقب أفضل لاعب ، وفاز روسو رايان من فريق أي سي ميلان بلقب الهداف ، وأدريان فيريرو من فريق فرسان إسبانيا الأحمر بلقب أفضل حارس مرمى.

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