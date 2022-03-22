فرسان الإرادة يساندون «الأبيض» في ملعب النصر

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تغادر، الليلة، بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم متوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض على متن طائرة خاصة، لملاقاة العراق يوم الخميس باستاد الملك فهد، في الجولة التاسعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال. يرافق البعثة حميد الطاير رئيس لجنة المنتخبات وأحمد الطنيجي عضو اللجنة إضافة إلى أعضاء الجهازين الفني والإداري وتضم 27 لاعباً، ويخوض «الأبيض» مرانه الأخير قبل المغادرة بملعب نادي النصر، حيث يضع المدرب الأرجنتيني أروابارينا اللمسات الأخيرة على التشكيلة، وسيخوض الفريق مراناً واحداً يوم الأربعاء على ملعب المباراة.

وأعرب أروابارينا عن تفاؤله رغم صعوبة مباراة العراق وقال: رغبة اللاعبين كبيرة لتقديم مباراة قوية والفوز، ولدينا أهداف طويلة المدى وأخرى قصيرة أهمها التأهل إلى كأس العالم، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى تكاتف والتزام الجميع.

وأضاف: قائمة المنتخب الحالية متوازنة وتضم لاعبين شباباً وآخرين صغاراً في السن، وذلك بناء على حاجة المنتخب الفنية وأتمنى أن تنعكس الخيارات إيجاباً على نتيجة المباراة.

زيارة

ومن ناحية أخرى زار أبطال «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم» من لاعبي منتخبنا الوطني لفرسان الإرادة، تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بنادي النصر، لتحفيز اللاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام منتخب العراق، وحظيت زيارة «فرسان الإرادة» من لاعبي «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، بتقدير خاص من لاعبي «الأبيض»، والجهازين الفني والإداري، وسط حفاوة كبيرة من إدارة نادي النصر، واستهل الوفد زيارته بالتعرف إلى تاريخ النادي، الذي تأسس في العام 1945، وارتبطت نشأته بلعبة كرة القدم في الدولة.

وازدانت الشاشة الرئيسية لاستاد آل مكتوم بالترحيب بوفد «مؤسسة زايد لأصحاب الهمم»، الذي ترأسه عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، بحضور أحمد عبدالرحمن الطنيجي عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وحرص أعضاء الوفد الزائر على لقاء أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب، وحثهم على ضرورة التمثيل المشرف في المواجهات الحاسمة والمصيرية المرتقبة، مطالبين بإسعاد الجماهير وتقديم الأداء الأفضل.

تكامل

وثمن إبراهيم سلمان الحمادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير، الزيارة مؤكداً تكامل أدوار المجتمع خلف ممثلي الوطن في كل المحافل، وقال: سعدنا بالمبادرة غير المستغربة لأبطال الهمم من لاعبي منتخب الإمارات ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم، دعماً لمشوار منتخبنا في تصفيات المونديال.

وأضاف: توقيت الزيارة، الذي يسبق مباراة المنتخب والعراقي يعكس تلاحم الشارع الرياضي دعماً لـ «الأبيض»، ويمثل رسالة مهمة للاعبين على ضرورة بذل الغالي من أجل إسعاد الجمهور، والعودة بنتيجة إيجابية، وهو ما أكده لاعبو المنتخب في حديثهم الودي مع فرسان الإرادة.

رسالة

وأكد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الحرص على إشراك أصحاب الهمم، منتسبي المؤسسة، في مختلف الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وقال: دعم أبطال الهمم لزملائهم من لاعبي المنتخبات رسالة تضامن من أبطال حققوا انتصارات وبطولات عدة في الكثير من الرياضات، لرفقائهم في المنتخب الوطني، من أجل تحقيق تطلعات الشارع الرياضي، لافتاً إلى أن المبادرة تمثل نقطة انطلاق لتعاون كبير، وبداية لتحد في مجال رياضي جديد لأصحاب الهمم في ظل رعاية ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة.

وذكر ياسر سالم مدير المنتخب، أن أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي، وقال: المبادرة المتفردة عكست الأدوار الإيجابية لفرسان الإرادة في التحفيز والمساندة لزملائهم من لاعبي المنتخب الأول، وهو ما يؤكد تكامل الأدوار بين كل الجهات الرياضية والمجتمعية في سبيل تحقيق الإنجازات، التي ترفع علم الإمارات في المحافل الدولية والقارية.

وثمن وليد عباس، مدافع منتخبنا، الخطوة الرائدة لفرسان الإرادة من لاعبي «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، وقال: المبادرة الإيجابية تركت صدى وأثراً جميلاً ومميزاً لدى كل اللاعبين، وزادت من درجة الحماس الكبيرة لدى الجميع، لبذل أقصى مجهود ممكن في المباريات المقبلة، أملاً في إهداء النتائج الإيجابية والإنجاز للجميع.

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