«الأولمبي» يلعب مع الصين وأوزبكستان

المصدر: (دبي ـ العوضي النمر)

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يكشف اتحاد الكرة، خلال مؤتمر صحافي، تفاصيل البطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً، استعداداً لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، في أوزبكستان.

ينظم البطولة الودية اتحاد الكرة بالتعاون مع IAST SPORTS، من 23 - 29 الجاري، ويشارك فيها 10 منتخبات هي: الإمارات، السعودية، قطر، العراق، اليابان، الصين، أوزبكستان، فيتنام، تايلاند، وكرواتيا. ويفتتح منتخبنا الأولمبي مشواره بمواجهة الصين 23 الجاري، ويلعب مع أوزبكستان 26 منه، بملعب نادي ضباط الشرطة في دبي.

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