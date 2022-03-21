24 دارساً في الدورة التدريبية الآسيوية (C)

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أول من أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي فعاليات الدورة التأهيلية للرخصة التدريبية (C) التي تستمر إلى يوم 31 مارس الجاري، وينظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، بمشاركة 24 دارساً.

وتتضمن محاور الدورة الآسيوية التي يُقدمها المحاضران الوطنيان محمد علي البلوشي، وخالد داحس محاضرات عملية في الفترة الصباحية، يتم فيها تدريب الدارسين على كيفية القيام بعمليات الإحماء للاعبين الصغار، وتعليمهم مجموعة من المهارات «الإحساس والجري والسيطرة على الكرة.

والتمريرات القصيرة والطويلة والمراوغة وتسديد الكرة ومساندة لاعبي الفريق بعضهم بعضاً، وأساسيات مبادئ الدفاع وضرب الكرة بالرأس»، إضافة لكيفية تطوير مهارات اللاعبين في الألعاب المصغرة، وكيفية تنظيم الفريق (11 11 X)

ويستعرض الجانب النظري التعريف بمهنة المدرب ومهامه ودوره في تعليم اللاعب الناشئ مهارات كرة القدم، ووضع تكنيك واستراتيجية للعب، وتنظيم الحصة التدريبية، وطرائق التدريب المختلفة، وأسس بناء الفريق، وكذلك محاضرة واختباراً في قانون لعبة كرة القدم سيُقدمها محاضر من إدارة الحكام باتحاد الكرة.

ويختتم برنامج الدورة بعقد أربعة اختبارات عملية ونظرية للدارسين المشاركين كافة، وذلك يومي 30 و31 من الشهر الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز