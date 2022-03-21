«النواخذة» يقترب من المحترفين بالنقطة 61

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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اقترب دبا الفجيرة من التأهل إلى دوري المحترفين، بوصوله أمس إلى النقطة 61 مغرداً في صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، «وموسعاً الفارق بينه وبين وصيفه إلى 8 نقاط، وتغلب «النواخذة» على مسافي 2 - 0، بالجولة 24، وسجل الهدفين خالد عبدالله وفرانسسكو سوزا، وأنقذ فيصل خليل فريقه الحمرية من الهزيمة أمام غلف اف سي وقاده للتعادل (2 - 2) مسجلاً هدفه في الدقيقة (90 + 6).

وفاز الفجيرة على مصفوت 2 - 1، في مباراة شهدت طرد 3 لاعبين، وسجل هدفي «الذئاب» حمد محمد ولوكاس سيلفا ولمصفوت كارلوس البرتو.

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