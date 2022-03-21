أروابارينا يستقر على تشكيلة «الأبيض»

المصدر: دبي- العوضي النمر

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استقر الأرجنتيني أروابارينا مدرب المنتخب الأول لكرة القدم بشكل كبير على ملامح التشكيلة التي ستحوض المواجهة الحاسمة مع العراق الخميس المقبل باستاد الملك فهد الدولي في الرياض في إطار مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية لمونديال 2022، وتشهد التشكيلة تغييرات طفيفة خاصة في حراسة المرمى في ظل غياب علي خصيف،وستكون الفرصة متاحة أمام كل من خالد عيسى وماجد ناصر، وتميل الكفة لصالح خالد عيسى فيما يشهد خط الوسط تغييرات طفيفة نظراً لغياب الثنائي عبد الله رمضان وطحنون الزعابي للإيقاف بسبب البطاقات الصفراء، وسيمنح الجهاز الفني الفرصة لبعض العناصر الشابة،ولن يحدث تغيير في خطي الدفاع والهجوم باستثناء عودة المهاجم المتميز الموهوب علي مبخوت بعد غيابه خلال اللقاءات الأخيرة، وتدعم عودته خط الهجوم.

ويختتم «الأبيض» تدريباته بملعب النصر في دبي اليوم، قبل سفر البعثة الرسمية إلى السعودية غداً وسيتم إتاحة الفرصة للإعلام لحضور المران ومتابعة استعدادات المنتخب.

ووضح خلال التدريبات الماضية التفاهم الكبير بين الجهاز الفني واللاعبين الذين انتظموا في المران بجدية وحماس تبرهن على تحملهم كامل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في المرحلة الصعبة والحاسمة.

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