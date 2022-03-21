4 وديات لـ«أبيض» الشاطئية في أبريل

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية 4 مباريات ودية في شهر إبريل ضمن برنامج إعداده للمشاركة في بطولة غربي آسيا، المقررة في السعودية، يونيو المقبل، وتضم قائمة منتخبنا 23 لاعباً، وهم: وليد المحمدي، محمد الجسمي، هيثم الكعبي، أحمد بشر، وليد بشر، عباس علي، كمال علي، هشام منتصر، علي المحمدي، أحمد ملاحي، حميد جمال، حسن الحمادي، سعيد عيد، راشد عيد، عبدالله درقاني، عبدالله عباس، بطي عبدالحسين، جمال محمد، حسين علي، عبدالله الشاري، حسن عبدالله، حريز علي، حسين حمزة.

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