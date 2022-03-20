358 هدفاً تهز شباك دورينا بعد 19 جولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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مرت 19 جولة من دوري أدنوك للمحترفين، الذي انطلق في 19 أغسطس 2021، وشهد صراعاً محتدماً في كل المراكز، وباحت الجولات بالكثير من الإثارة والندية والحماس، ويتوقف دورينا مؤقتاً، بسبب فترة التوقف الدولي الحالية، التي يلعب فيها منتخبنا الوطني مواجهتين حاسمتين، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، ولعبت الفرق الأربعة عشر 133 مباراة حتى الآن، سجلت خلالها 358 هدفاً، بمعدل تهديفي 2.69، وخرجت 73 مباراة بشباك نظيفة.

ويتصدر العين جدول ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة، وهو الأكثر فوزاً بـ 14 مباراة، والأعلى تهديفًا بـ41 هدفًا، وهو النادي الوحيد الذي تعرض للخسارة في مباراة وحيدة، ويتقاسم العين مع الوحدة لقب أقل الفرق استقبالاً للأهداف (14 هدفاً).

فيما كان الإمارات الأكثر تعرضاً للخسارة بـ14 مباراة، ويتصدر العروبة أقل الفرق تحقيقاً للفوز؛ بمباراة وحيدة، ويتقاسم الوصل واتحاد كلباء الأكثر تحقيقًا للتعادل بـ8 مباريات.

وشهدت منافسات دوري أدنوك للمحترفين بعض النتائج الكبيرة، أبرزها؛ فوز النصر على العروبة 5-0 في الجولة الثانية، على ستاد آل مكتوم، وفوز الوصل على العروبة 5-0 بالجولة 12 باستاد زعبيل.

فيما شهدت مباراتان أكبر حصيلة من الأهداف من الطرفين، كانت البداية في الجولة 4 بفوز شباب الأهلي على الشارقة 4-3، على ستاد راشد، وفوز عجمان على اتحاد كلباء 4-3 بالجولة 16 على ستاد راشد بن سعيد.

الهجوم الأقوى

• العين 41 هدفاً

• الوحدة 35 هدفاً

• الجزيرة 33 هدفاً

• الدفاع الأقوى

• العين 14 هدفاً مستقبلاً

• الوحدة 14 هدفاً مستقبلاً

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