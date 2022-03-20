«طبيب» يدرب «الصقور» في غياب الرمادي

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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تولى بدر طبيب، مساعد مدرب الصقور، مهمة الإشراف على تدريبات الصقور التحضيرية لبقية مشوار الموسم، في غياب المصري أيمن الرمادي المدير الفني، بسبب وعكة صحية ألمت به مؤخراً، وعلى الرغم من ذلك، حرص الرمادي على متابعة بعض التدريبات من المدرجات، نسبة لأهمية المرحلة الحالية، التي يسعى خلالها الفريق إلى معالجة سلبيات الفترة الماضية، والتحضير الجيد للمباريات السبع المتبقية في الدوري، بهدف تفادي شبح الهبوط، الذي يهدده بجلوسه في المركز الأخير برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة عن العروبة، صاحب المركز الثالث عشر، والظفرة الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

وأدى الصقور عدداً من التدريبات خلال الأيام الماضية بروح معنوية عالية، عقب نجاحه في تحقيق الفوز على خورفكان في لقاء الجولة 19 من الدوري، والتي سبقت فترة التوقف، وأعادت بعض الآمال للفريق في إمكانية البقاء بالمنافسة، وحرص الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، مع تطوير الإيجابيات ومعالجة كافة السلبيات، بمشاركة كبيرة من اللاعبين، مع غياب الخماسي فهد بدر، أحمد محمود، فارس خليل، سعيد الكعبي، سهيل المطوع، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي.

ويخوض الفريق مساء اليوم الاثنين، مباراة ودية أمام خورفكان، على ملعب الأخير، مع مواجهة أخرى يوم 27 الجاري، تتم الاتصالات حالياً بشأنها، للاتفاق مع الطرف الثاني، على أن يتم تحديد برنامج الفريق في المرحلة المقبلة، حسب تواريخ مباريات الدوري من قبل رابطة المحترفين.

من جانبه، أشاد خلف سالم بن عنبر مشرف الصقور، بالجهد المبذول من قبل اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الحالية، وقال إن التدريبات الحالية، عكست رغبة الجميع في تحقيق أفضل النتائج خلال المباريات المقبلة، وحصد النقاط التي تؤمن بقاء الفريق في الدوري، ذاكراً أنهم يدركون صعوبة المهمة والمنافسة، ولكنهم سيقاتلون حتى النهاية، دون استسلام.

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