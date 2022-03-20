16 فريقاً في بطولة الأخوّة لكرة القدم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني عن تنظيم «بطولة الأخوّة لكرة القدم» السبت المقبل في ملعب «اس كي استديوم» في أبوظبي بمشاركة 16 فريقاً وهي أول الأنشطة الرياضية التي ينظمها النادي. جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي بمنطقة البطين في أبوظبي، وتم على هامشه إجراء قرعة المنافسات كما تم الكشف عن زي الفرق الذي سيقدمه النادي للفرق المشاركة وحضره عمار الكردي رئيس النادي وماجد عويضة أمين الشؤون المالية، وسامي الأبوبي المنسق الإعلامي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وممثلو الفرق المشاركة في البطولة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع فرق الاتحاد وكونكورد وفالكونز والأقصى في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق إسناد وضمان ومختبر هارمونيك والميهال، وضمت الثالثة فرق شاميون ومدارس الإمارات الوطنية ومركز د. فراس وزايد الخير، وضمت الرابعة فرق جامعة العين والتسامح والنشامى وسبارك.

مشاركة

وكشف د. سرحان المعيني نائب رئيس النادي، المشرف على البطولة، عن أن إقامة النسخة الأولى من البطولة مدة يوم واحد تهدف إلى التعريف بالنادي وأنشطته كما يسعى النادي كي تكون البطولة سنوية ويتم العمل على توسيع المشاركة في النسخة المقبلة بجانب تنظيم بطولات رياضية في ألعاب أخرى تحظى باهتمام المجتمع الإماراتي، ونشكر رعاة البطولة، وندعو جميع الفرق واللاعبين إلى التحلي بالأخلاق الرياضية العالية وتجسيد اسم البطولة في أرض الملعب.

من جانبه، قال عمار الكردي رئيس النادي: فكرة التأسيس جاءت مبادرة من نخبة من أبناء الإمارات، وأبناء الجالية الفلسطينية فيها، للإسهام في تعزيز العلاقة التاريخية بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني، إدراكاً منهم لعمق روابط التاريخ واللغة والثقافة المشتركة وتم إشهار النادي جمعية نفع عام من قِبل وزارة تنمية المجتمع الإماراتية في يوليو 2021 على أن يكون مقرها الرئيس في أبوظبي.

تعاون

وأضاف الكردي: المبادرة تهدف إلى الحفاظ على العلاقة التاريخية المتميزة بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني، والعمل على تحصين هذه العلاقة كي تبقى في أعلى درجات التآخي والتعاون والإسهام في تعزيز الروابط وتحقيق التواصل وترسيخ العلاقة الأخوية والعمل على توطيد الصداقة بين الشعبين من خلال أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية وأيضاً الإسهام في تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية بين البلدين وتعزيز دور الجالية الفلسطينية الإيجابي في الإمارات ودعم الأفكار المبدعة والابتكارات والنادي يرحب بالانضمام سواء من أبناء الإمارات، أو الجالية الفلسطينية فيها، وتنقسم العضوية إلى نوعين، عضوية عاملة وعضوية منتسبة. وأوضح أن البطولة باكورة الأنشطة الرياضية ولن تتوقف وسيكون هناك أجندة ثابتة للأحداث ليس فقط في كرة القدم بل في كل الألعاب.

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