فوز الشارقة والإعلاميين المصري في دولية خورفكان لكرة الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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افتتحت مساء أول من أمس، النسخة الثالثة من بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات، برعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وجاء حفل الافتتاح أنيقاً ورائعاً، بحضور عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وعبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة في المنطقة الشرقية، وراشد النقبي رئيس المجلس البلدية في خورفكان، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وأعضاء لجنة كرة الصالات.

وأسفرت نتائج مباراتي الجولة الافتتاحية، عن فوز فريق نادي الإعلاميين المصري على النصر الكويتي بهدف من ضربة جزاء، بعد مباراة اتسمت بالندية والإثارة، وفي المباراة الثانية، فاز الشارقة على الاتفاق العماني 10-2، ويختتم الدور الأول من البطولة، اليوم الاثنين، بمواجهتي الشارقة وخورفكان، ودبا الحصن مع النصر الكويتي، وتخضع الفرق للراحة غداً الثلاثاء، وتُلعب مباراتا الدور نصف النهائي بعد غد، على أن يُقام حفل الختام وتتويج بطل النسخة الثالثة الجمعة.

وعبر عبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة في المنطقة الشرقية، عن سعادته بتواصل البطولة عبر النسخة الثالثة، في ضيافة نادي خورفكان، وأشاد بالتنظيم الرائع، مؤكداً أن خورفكان تتألق في استضافة الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية، متمنياً أن تخرج البطولة في أبهى وأجمل صورة، خاصة أن مثل هذه البطولات، التي تستقطب مدارس مختلفة في اللعبة، تسهم في رفع المستوى الفني للاعبي أندية الدولة، من خلال خوض تجارب قوية، تكسبهم مزيداً من الخبرات.

كما أعرب عن ترحيبه بالوفود العربية والخليجية التي اجتمعت في خورفكان، وتمنى لجميع الفرق التوفيق في تقديم أفضل المستويات، مشيداً بجهود مجلس الشارقة الرياضي في تنظيم البطولة، كما وجّه الشكر إلى اللجنة التنفيذية للعبة.

من جانبه، أشاد شهاب العوضي الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات ومدير البطولة، بحفل الافتتاح، بمشاركة مجموعة من طالبات خورفكان، وتوجه بالشكر إلى فرق النصر الكويتي، والإعلاميين المصري، والاتفاق العماني، على تلبية الدعوة، والحضور إلى الدولة لأجل المشاركة في البطولة، متمنياً لهم إقامة طيبة في بلدهم الثاني، دولة الإمارات.

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