البطائح يشعل وصافة «الهواة» وهزيمة جديدة للعربي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أشعل البطائح الصراع على وصافة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بفوزه اليوم خارج ملعبه على دبا الحصن بنتيجة 2 - 1 في الجولة 24، وسجل الهدفين اناتول برتدندا ويوسف سعيد في الدقيقتين 74، 52، فيما أحرز للخاسر واندرسون مورا في الدقيقة 24، ووصل البطائح إلى 52 نقطة، فيما تعرض العربي لهزيمة جديدة، هي الثانية توالياً، وخسر من حتا 1 - 2، وتجمد رصيده عند 53 نقطة، وأحرز هدفي «الإعصار» روزا وعبيد عيد في الدقيقتين 2، 90، وللعربي اليكساندر في الدقيقة 49 بينما وصل حتا للنقطة 40.

وفاز الجزيرة الحمراء على التعاون 2 - 1 وأحرز للفائز كل من كواكو وهوغو، وللخاسر بوشعيب سفياني، وحقق سيتي فوزه الثاني في الدوري بتخطيه عقبة الرمس بثنائية محمد علي وعبدالله يوسف.

وتقام الأحد 3 مباريات تجمع دبا الفجيرة المتصدر مع مسافي، وغلف اف سي مع الحمرية، ومصفوت مع الفجيرة.

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