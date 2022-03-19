العين يعتمد إجراءات استئناف قرارات الانضباط

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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كشف عبدالله علي مشرف فريق العين، عن أن العين اعتمد الإجراءات الخاصة باستئناف قرارات لجنة الانضباط حول أحداث مباراة الكلاسيكو التي جرت على ملعب استاد آل نهيان، لحساب الجولة 19 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وقال: اللوائح تؤكد على أن تأمين سلامة وحماية كل من في الملعب مسؤولية النادي المستضيف ولأول مرة نشهد عقوبة متساوية على صاحب الأرض والضيوف.

بداية الأحداث

وأوضح، أن الأحداث بدأت قبل لحظات من دخول الجماهير عبر البوابات المؤدية للمدرجات، الأمر الذي يرتبط بالعملية التنظيمية في ملعب المباراة، مروراً بنزول أحد مشجعي الفريق المنافس لأرضية الملعب أثناء عملية الإحماء في المنطقة المخصصة لنادي العين وركل الكرة أمام اللاعبين، وأشار إلى أن العين سبق وأن تعرض لموقف مشابه بعد نهاية إحدى مبارياته الرسمية في مسابقة الدوري خارج ملعبه.

البيت متوحد

وبين مشرف العين، بأن الأحداث التي شهدتها المباراة كانت مؤسفة، مؤكداً أنها لن تكون سبباً في الفرقة بين أبناء زايد لأن البيت متوحد، وقال: اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن لاعبي العين اتجهوا نحو المدرج المخصص لجماهيرهم كعادتهم في جميع المباريات حيث يحرصون دائماً على تحيتهم بعد المباراة بغض النظر عن النتيجة غير أن نزول عدد من الجماهير ومبادرة لاعب من الفريق المنافس بالاعتداء على حارس مرمى العين في أرضية الملعب، من المشاهد التي دفعتنا إلى مطالبة كل اللاعبين بالدخول إلى غرفة تبديل الملابس فوراً بعد حالة فقدان السيطرة على الوضع في أرض الملعب وذلك لعدم الاحتكاك بالجماهير ولاعبي الفريق المنافس.

ملتزمون

وأضاف: نحن في العين ملتزمون برؤية النادي وقيمه المؤسسية، ومتمسكون بإعلاء الروح الرياضية، ولم أتوقع سماع عبارات مسيئة من أشخاص يحملون تصاريح دخول الملاعب وآخرين لا يحملون تصاريح على الإطلاق أمام غرف تبديل الملابس، في حق لاعبي العين وأمام مسؤولي المباراة، وهناك من تعرض للاعبين على الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام دون أي وجه حق ولكننا مع خروجنا من ملعب المباراة طوينا ملفها مباشرة.

وفي سياق ثان، أكد مشرف العين أن مشوار الدوري لا يزال طويلاً، وصعباً ولا يعترف بلغة التوقعات، فهناك سبع مباريات متبقية، وبلغة الأرقام فحظوظ تسعة أندية حاضرة في المنافسة على اللقب، وقال إن المدرب منح لاعبي الفريق راحة قصيرة، بعد المباراة الأخيرة ومن المقرر أن يخوض العين مباراة ودية أو اثنتين، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

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