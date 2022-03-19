مدثر خيري: «كاس» لم يبرئ رئيس اتحاد الكرة السوداني ونائبه

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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أوضح الدكتور مدثر خيري الخبير في القوانين واللوائح الدولية الرياضية أن القرار الصادر من محكمة التحكيم الرياضي «كاس» الخاص بفحص النزاهة، لم يبرئ رئيس الاتحاد السوداني معتصم جعفر ونائبه أسامة عطا المنان من التهم التي وجهتها لهم لجنة الأخلاقيات بالاتحاد السوداني للكرة، وقرارات إدانتها في قضايا التصرف في أموال «فيفا» والاتحاد العربي بمنعهما من ممارسة النشاط الرياضي لسنوات تتراوح بين 11 و18 عاماً.

وقال خيري في تصريحات لـ«البيان الرياضي» إن قرار «كاس» بعودتهما لقيادة الاتحاد خاص بفحص نزاهة ترشيحهما في انتخابات الاتحاد، موضحاً أن فحص النزاهة من لجنة الأخلاقيات والذي قضى بحرمانهما من الترشح سبق قرارها بإدانتهما وحرمانهما من ممارسة النشاط الرياضي. وأضاف أن قضية الإدانة مازالت أمام محكمة التحكيم الرياضي ولم يتم الفصل فيها.

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