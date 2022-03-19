العين يسيطر على جوائز «المحترفين» في فبراير

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلنت رابطة المحترفين ، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل ، عن شهر فبراير، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية «اتصالات»، وحصد مرشحو العين الجوائز الثلاثة، وفاز الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين بجائزة أفضل مدرب، والمغربي سفيان رحيمي بجائزة أفضل لاعب، وخالد عيسى بجائزة أفضل حارس .

وتفوق المغربي رحيمي في التصويت على الأرجنتيني جوانكا، زميله في الفريق، الذي حل ثانياً،، وعلى ثنائي الوحدة؛ السوري عمر خريبين، ثاني هدافي الدوري، والبرتغالي أدريان سيلفا، وفيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي.

وساهم رحيمي في تفوق العين واحتلاله الصدارة، بجهوده الفنية ، وإجمالاً سجل سفيان 8 أهداف مع "الزعيم "في كل المسابقات، وصنع 7 أهداف.

تفوق

وتمكن خالد عيسى من حصد جائزة أفضل حارس متفوقا على عادل الحوسني (الشارقة)،ومحمد الشامسي (الوحدة). وواصل ريبروف، مدرب العين، فوزه بجائزة أفضل مدرب، متفوقا على كوزمين (الشارقة)، وغريغوري (الوحدة)، ويقود ريبروف العين بجدارة مستمرا في صدارة الدوري.

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