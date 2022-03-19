شرطة دبي تنظم بطولة الوفاء الرمضانية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تنظيم بطولة الوفاء الرمضانية لكرة القدم 2022 في نسختها الرابعة ضمن كأس التحدي بمناسبة العام الخمسين، بالشراكة مع بلدية دبي ومجلس دبي الرياضي في حديقة ند الحمر من 3 وحتى 19 رمضان.

إشادة

وأشاد اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، بالشركاء الاستراتيجيين: بلدية دبي ومجلس دبي الرياضي ومبادرة الروح الإيجابية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في بناء مجتمع أكثر أمناً، ونشر الوعي الفكري بين جميع المواطنين والمقيمين بصورة عامة، وحثهم وتشجيعهم على التواصل مع الشرطة، وبناء علاقات مجتمعية إيجابية من خلال العمل الاجتماعي الهادف، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم، ونشر الثقافة الأمنية.

وأضاف إن تنظيم الدورة الرمضانية هذا العام هو امتداد للنجاحات التي حققتها دورة الوفاء الرمضانية في نسخها السابقة.

مؤكداً على أن الدورة هي إحدى مبادرات مركز شرطة الراشدية للتواصل مع قاطني منطقة اختصاص المركز وسماع مشكلاتهم والعمل على حلها وتدارك المشكلات الواقعة في معالجة الظواهر السلبية والجنائية في المجتمع وخفض عدد البلاغات الجنائية، وتوثيق العلاقة بين شرطة دبي والأفراد من خلال التواصل والتعاون والعمل معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً.

فعاليات هادفة

و أكد غانم أحمد، منظم الدورة، أن دورة الوفاء تأتي ضمن بطولة كأس التحدي بمناسبة العام الخمسين المقرر إقامتها اعتباراً من 3 وحتى 19 من شهر رمضان ، وأنها تستهدف ملء أوقات فراغ الشباب بالفعاليات الهادفة في جو رياضي تنافسي، وتوجيههم نحو استثمار طاقاتهم الرياضية بما يسهم في صقل مواهبهم ومهاراتهم.

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